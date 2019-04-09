中石油上調氣價兩成？　中裕CEO：有保留

北京發改委早前公布下月起調低當地非居民氣價3.3%，而中國經濟減速，市場憂慮其他省市自治區也會跟隨。與此同時，大和資本最新報告提到，中石油集團準備在內地多個省份提高夏季非居民氣價兩成，燃氣公司正與中石油和地方政府商討，期望降低漲幅。



中裕燃氣(03633)現時在北京沒有燃氣項目，但行政總裁呂小強坦言，政府下調非居民氣價是不確定性，主要是看原先定價是否偏高，但認為中裕的氣價合理，不太相信當局會要在中裕擁有獨家經營權的地區下調氣價。問到公司所在省分會否不許順價太多，他認為有此可能，但指中裕經營的河南、河北和山東省經濟條件不差，期望今季內完成所有順價談判。



中石油銷售進口天然氣連年勁蝕，呂坦言該公司確實有誘因漲價，燃氣分銷商無疑比較被動。中裕也和中石油商討氣價問題，另外可以做的就是當氣價上升轉嫁給用戶。中石油要求漲價尚未落實，但如果漲兩成對中國整個燃氣行業會造成很大衝擊，因此對於漲幅最終能否達到20%有保留。撇除中石油可能漲價的威脅，他暫時預期中裕今年售氣毛利大致平穩，甚至可以略有改善。



另外，中國石油(00857)旗下昆侖能源(00135)主席凌霄早前提過，昆能期望長遠燃氣售量能夠佔中石油的三成甚至更高。市場觀察有中石油氣源做後盾的昆能壯大下游銷氣業務，「肥水不流別人田」，對其他燃氣分銷公司的影響。



呂相信，現時燃氣價格未完全開放，惟不久的將能市場化，不再受一、兩個機構控制。至於會否主動找昆能合作，他就指不排任何合作方式，中裕收購項目以取得主導權為主，但如對項目有利，不排除與其他同業合作。他又指，中裕所有項目公司都會定期與中石油見面，以保持合作關係，而且地方政府對中石油供氣亦有一定影響力。



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