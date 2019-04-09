【市後重點睇】港匯續強　道期偏軟

美匯指數企96.9，港匯抽升至7.8414，為今年1月底以來最強；離岸人民幣(CNH)續在6.72上落，圓匯續處111.3，歐元企1.126，英鎊企1.307。金價企1,299美元水平。布油報71.05美元，紐油報64.48美元。道指期貨跌38點。



●市後關注點

-21:00 IMF公布最新世界經濟增長預測

-周三凌晨00:00 美國能源信息署(EIA)發布月度短期能源展望報告

-周三凌晨04:30 美國石油協會(API)發布行業版原油庫存周報

-周三凌晨06:45 美國聯儲局副主席克拉里達在一會議發表演說



●恒生指數全日收報30,157點，升80點或0.27%。5G概念股有追捧，中國鐵塔飆近8%至2.18元，續創新高。https://bit.ly/2IobJGr

-東風3月份總產量跌11%，銷量增1.7%。



●A股快報：滬綜指收跌5點，深成指升0.8%。 https://bit.ly/2WYwHzT



●亞洲股市：日股收市微升，韓澳股靠穩。https://bit.ly/2Urpjjs



●美擬就空巴補貼向歐盟產品加徵關稅，歐股三大指數早段全線向下，英、德、法股分別跌0.2%、0.15%及0.32%。



●【大師午間教路】向上突破欠力水！https://bit.ly/2ULQWDa



●【股匯攻略】滙豐恒生策略大不同。https://bit.ly/2UGq9Z8



●【即市分析】

-港股後市如何走？恒指牛熊街貨有啟示！https://bit.ly/2P2LdUw

-銷售數據佳，汽車股終見曙光？https://bit.ly/2WYcOJk



●蘇創燃氣：旺淡季氣價差距可達兩成。



●虛擬貨幣冇運行？發改委擬將「挖礦」列淘汰產業。



●全球最大啤酒商ABI擬今年夏季分拆業務來港上市，有指目標集資額超過50億美元。



●俄羅斯及沙特減產口風突改，油價升勢存暗湧。https://bit.ly/2FYGy1D



●中鐵：今年新增訂單目標1.8萬億人民幣。



●ING報告︰料2019年全球央行續大量買金。



●傳渣打繳付10億美元，就伊朗禁令與英美和解。



●日本智庫︰日經濟70%可能步入衰退，50%再推消費稅。



●【多圖】海日灣II示範單位首曝光，周內開放。https://bit.ly/2IlmglH

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