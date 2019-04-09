中國首季GDP料放緩至6.2%　8成專家料經濟下半年見底

據日本媒體統計，經濟分析師平均預期中國首季度國內生產總值(GDP)增長幅度為6.2%，即是自2018年第2季以來，連續4個季度增長放緩。2018年中國GDP增長6.6%；中國政府料2019年GDP增長6%至6.5%。



大和證券分析師賴志文表示，受貿易戰、全球經濟下行及債務問題等影響，中國經濟增長將繼續減慢。光大新鴻基溫傑亦認為，海外經濟增長下行，中國出口亦受影響。



不過，有8成受訪專家認為，中國經濟很快會「見底」，時間可能會在今年下半年。德意志資產管理公司Sean Taylor表示，中國財政及貨幣政策效果將顯現，經濟將於下半年復甦。三菱東京日聯銀行范小晨也認為，減稅等救市措施效果會於下半年顯現。



此外，有逾半專家認為，中美貿易問題將會得到改善。凱基證券分析師陳浩並相信，隨着美國總統選舉臨近，兩國關係將緩和。



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