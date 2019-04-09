【fb直播】恒指有力再上？聽譚朗蔚點講！

恒指創近10個月高位後，周二(9日)早段回吐，但跌至3萬點邊即見承接拗腰向上！港股未升夠，順勢回補去年6月下跌裂口，有無問題先？



資金於各板塊輪動，大行認為內地市場流動性增加，政策干預減少，上調內房今明兩年銷售預測，內房跑出；舜宇(02018)、瑞聲(02382)孖住升。



中生製藥(01177)獲大摩上調目標及評級，連同石藥(01093)一齊炒上；車股銷售數據強，吉利汽車(00175)、比亞迪(01211)、長城汽車（02333)全線有追捧！



咁多板塊點揀好呀？



中國鐵塔(00788)愈升愈有，破頂高見2.2元！短線要抖抖，抑或更上一層樓？



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