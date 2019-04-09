中產人士每個月儲到幾多錢？調查話...

中產人士月儲幾多錢？中國建設銀行(亞洲)調查發現，超過六成受訪者會透過活期及定期存款累積財富，七成半每月只將收入的三成或以下作儲蓄之用，不過有近八成中産擔心退休後未能應付醫療開支，接近兩成更不清楚需要多少資金應付退休生活。



值得注意，有估算退休金額的受訪者中，有接近一半認為，應付退休金額只需500萬或以下，調查反映市民或已錯誤估計真正退休需要，甚至欠缺退休儲備的認知。



至於保險產品方面，調查指出，接近八成受訪者認為，醫療及危疾保險最能夠保障自己及家人的產品，其次為人壽保險，不過，受訪者實際購買的保險則以人壽保險優先，接近七成半表示已購買人壽保險，反而醫療及危疾則較次。



調查亦顯示，普遍港人對今年環球經濟、樓市及股市走勢的看法感到悲觀，72%受訪者認為環球經濟增長今年會放緩；投資方面，近九成認為今年股市只會持平或下跌，主要受經濟放緩和國際政治局勢緊張影響，未來12個月對股票的投資大致不變，而近八成人認為今年樓價只會持平或下跌。



以上調查訪問了2,500名市民，對當中511位月入約3至6萬元的中產人士作重點研究。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm