美波浪大師：標指屆爆破時刻　最要留意呢個位

外國傳媒報道，美股資深分析員、專門研究「波浪理論」、去年11月警告股市要累瀉近兩成，結果言中的ElliotWaveTrader.net創辦人Avi Gilburt最新表示，在過去數周，他是預期美股處於「4浪之中的b微浪」，標指目標是2,865至2,885點，之後恐迎來「c微浪」跌市。不過，由於目前標指已升至2,895點水平，反映美股或再升一浸才見頂，關鍵水平是「2,915點」。



他提到，根據波浪理論，「b微浪」的最高水平是標指3,011至3,040點區間，惟大前提是標指先升穿2,915點，就有可能達到此浪的最樂觀水平。



不過，他警告，儘管美股仍有上升空間，但始終是處於「b微浪」，之後必定會進入「c微浪」跌市，只要標指掉頭跌穿2,845點，就可以宣布目前歷時約3個月的「b微浪」完結。



總結來說，目前美股已處於「臨界點」爆破時刻，只要標指遲遲未能突破2,915點，「b微浪」隨時會終結，若跌穿2,845點，就確認進入「c微浪」跌市，最悲是瀉至2,200點水平。不過，若標指升穿了2,915點，上望區間就是3,011至3,040點。



他仍然重申，根據波浪理論，美股牛市遠遠未完結，或到了2022或2023年才見頂，屆時標指可能升至3,500至4,000點水平。



在「波浪理論」中，「牛市」分1至5浪，其中1、3、5是升浪，2及4是調整浪，在每一個浪期間，又可以分為1至5微浪，其中1、3、5微浪是升浪，2及4微浪是調整浪，亦可再細分a、b、c。當確認「牛市」終極5浪見頂後，就是「熊市」的A、B、C浪，其中A及C是跌浪，B是反彈浪。

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