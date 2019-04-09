Apple醫療護理業務潛力巨！分析料收入達3130億美元

摩根士丹利綜合該行14位分析員對蘋果公司(Apple Inc.)醫療護理業務的收入預測，發現分歧大，估計到2027年，該業務的收入由最少的150億美元到最多3,130億美元，反映業務發展機會仍處於初步階段。



大摩報告指，Apple具有領導醫療護理市場的數碼發展潛力，情況就像iTunes對音樂市場，以及App Store對流動服務市場的影響，可以預見Apple正在創造另一個生態系統，並將消費者置於核心位置。



據估計，美國醫療護理市場相當於全球智能手機市場的3倍，海外擴張將帶來更多增長空間。分析員認為，雖然競爭對手如亞馬遜在人工智能方面更優勝，但Apple用戶基礎龐大，是不容忽視的優勢。



分析員並揣測，Apple未來可能推出足以吸引投資者注意的產品，包括一系列醫療級可穿戴式裝置如具有助聽功能的新無線耳機AirPods，或將血壓、血糖或睡眠監察功能給合到智能手錶Apple Watch。該手錶更有機會獲得醫療補貼或報銷，Apple甚至有機會收購一家醫療護理公司以助拓展市場。



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