大摩奇準分析員：美股關鍵時刻來了　很有把握「跌」

美國企業業績期本周五(4月12日)起揭幕！外國傳媒報道，近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson再次警告，美國企業業績可能會出現2季以上、甚至更多的負增長或變動不大的情況長，足以符合盈利衰退的定義。



他警告：「股市關鍵時刻來了，我們很有把握，美股很清楚企業獲利增長疲弱，但目前真正的問題是今年下半年看起來會是如何。」他又指出，最大的威脅來自科技股，估計將拉低大市約2.1%，因科技板塊整體獲利料減10.6%；半導體和科技硬件企業預計盈利增長亦將分別大跌24%和16%。



美股首季業績期由周五開始，打頭陣是摩根大通及富國銀行。



由於Wilson近年測市準繩，被媒體評為「最準確華爾街分析員」，故其言論值得參考。例如早在2018年3月警告，當年美股1月時已是最亢奮，預計此後將踏入「滾動型熊市」，即使之後有機會再創新高，但亢奮程度不會重返1月水平；同年10月26日警告，標指或逐步跌落2,450至2,500點水平，時間是未來4至8個星期，結果標指在12月26日低見2,346點。



除了去年，例如早於2017年4月預期，當年股市不會有「五窮六絕」、8月仍叫淡友「收聲」，預期標指全年目標2,700點，結果是極少數「估中」標指會於2017年底升上2,700點的華爾街分析員，到了2018年3月才轉軚睇淡！



到了今年，他在1月表示，股市會有反彈浪，2月開始呼籲小心，直至3月12及19日再度轉軚，相繼警告市場忽視了企業盈利不濟的因素，4月初再警告「滾動型熊市」恐持續數年。

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