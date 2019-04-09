北愛擔保協議設限5年「食詐糊」？鎊匯衝高後回順

英國脫歐困局乍現轉機，英國首相文翠珊與德國總理默克爾見面，消息指默克爾願意給予北愛爾蘭擔保協議增加五年的期限。惟及後德國對此否認。



受消息刺激，英鎊短線衝上1.312，目前回落至1.3082，升0.15%。



報道指，如果設置這個5年期限，則文翠珊的脫歐協議將很難被拒絕，但也可能需要一些其他的保障條款。



北愛爾蘭擔保協議指，若英歐雙方在過渡期內未能達成貿易協議，後擔保協議就會生效，屆時英國與歐盟將建立「單一關稅領域」，北愛爾蘭在所有商品的流動上遵守歐盟單一市場規則，當地商人把商品帶入單一市場時將不受限制。



問題癥結在於，歐盟認為擔保協議應不設時限，而英國則憂慮這會變相「生劏英國」。

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