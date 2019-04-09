貿發局︰將促進與內地及國際合作　鞏固香港商業樞紐角色

貿易發展局致力鞏固香港作為環球商業樞紐的角色。貿發局主席羅康瑞表示，該局今後亦將繼續依循制訂路線圖、建立聯盟、構建溝通合作平台、締造商機、促成合作項目五大方向，促進香港、內地及國際合作。



他續指，中美貿易糾紛近期有好轉迹象，但衝突未來仍有機會持續，因此與其他國家及地區的合作更為重要。他認為香港要突破，應把握相關機遇。他笑言，如果他還年輕，一定會把握機會搏過，因商機大至不可想像。



而經過近年努力，不少企業在外地發展取得了一定成就。當中，渣打集團(02888)已在40多個海外市場設有據點，並在2017年宣布目標於2020年底前參與總值至少200億美元(約1,560億港元)的相關項目，協助提供融資。而該行在2017年參與的相關交易價值總額超過100億美元。



渣打執行董事兼全球研究部大中華區高級經濟師劉健恆預期，未來5至10年相關項目會由「量」轉為更着重「質素」，但這不代表生意會減少，因重質而建立起品牌，反而有可能吸納更多生意。另外，受中美貿易戰仍持續影響，他預期香港今年首季本地生產總值約有1.6至1.7%增長，略較去年第四季佳，但仍然偏弱。

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