彭純已辭交行職務　落實接任中投董事長

交通銀行(03328)於上交所發公告指出，因國家金融工作需要，彭純已辭去該公司董事長、執行董事和董事會戰略委員會(普惠金融發展委員會)主任委員職務，辭任自今年4月9日起生效。



據該公司章程第160條的規定，經董事會推舉，在彭純辭任後的董事長空缺期間，由副董事長任德奇先生代為履行董事長、董事會戰略委員會(普惠金融發展委員會)主任委員職責。



另外，中國投資有限責任公司(中投)官網顯示，於4月2日已召開幹部會議，並決定由彭純任中投黨委書記、董事長；居偉民任黨委副書記、副董事長、總經理；免去屠光紹黨委副書記、副董事長、總經理職務。相關職務的任免按有關法律規定和章程辦理。



上周已有消息傳出，懸空逾一年的中投董事長一職或很快落實接任人，當時已指交行董事長彭純將出任中投董事長職務。

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