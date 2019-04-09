【北水追蹤】沽吉汽建行　買中行太保

港股今日(周二)反覆靠穩，恒指收報30,157點，升80點，主板成交1,141億元。港股通成交額約134億元，較上日減少約22億元，佔主板成交額12%，南下資金錄得淨流入約11億元人民幣。



吉利汽車(00175)今日股價一度高見18元，惟見其港股通卻錄得淨流出約5.18億元，顯見北水趁高減持套現。建設銀行(00939)繼續成北水沽售對象，其港股通錄得淨流出約3.48億元。



此外，中國平安(02318)及融創中國(01918)分別錄得淨流出約1.03億元及1.32億元。



中國銀行(03988)、中國太保(02601)及工商銀行(01398)吸金，其港股通分別錄得淨流入約2.79億元、1.28億元及6,024萬元。騰訊控股(00700)、萬洲國際(00288)及新華保險(01336)分別錄得淨流入約9,743萬元、9,202萬元及6,994萬元。

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