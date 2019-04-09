蘋果最強分析員：Apple將推16吋MacBook和6K顯示器

外媒報道，有最強蘋果分析員之稱的天風國際證券分析師郭明錤預測，蘋果公司(Apple Inc.)今年還會有一波新產品，包括16英吋屏幕的MacBook Pro和6K分辨率的專業級顯示器，發布時間將會是今年上半年。



目前，Apple手提電腦產品線尺吋最大的是15吋屏幕。2012年之前，Apple也曾製造過17吋MacBook Pro，但之後被15吋版Retina MacBook Pro取代，如果再次重啟大吋寸電腦，相關用戶應該仍舊是專業級用戶。



另外，Apple自有顯示器也是多年未更新產品，至少在目前，他們官網推薦的還是LG等品牌的第三方顯示器。



去年開始就一直有傳聞說Apple會重啟這條產品線，如果模塊化Mac Pro發布，一款與之匹配的高性能專業顯示器可能性很大。只是目前關於此顯示器的細節並不多，只有一些零星消息說是6K級別分辨率。



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