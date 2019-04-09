摩通警告：債市對經濟前景更悲　籲盡快打防守

外國傳媒報道，仍記得兩周前美國國債孳息率曲線出現「倒掛」，一度惹起金融市場恐慌嗎？惟隨着「倒掛」消失，市場又當作沒有事情發生過。其中，標指截至周一(4月8日)更連升8日。



不過，華爾街大行之一摩根大通並沒有忘記，並警告市場太自滿了。



該行全球市場策略師Nikolaos Panigirtzoglou說：「我們相信，投資者應開始建立對沖跌市的持倉，因股市絕對有可能重演兩周前的下跌風險。」他重申，債息出現「倒掛」是不祥警號，預示着經濟增長出現問題及有衰退風險，尤其是目前風險資產價格已處於歷史高位。



他指出，隨着金融市場自1月低位反彈，無論是標指、高收益債券，以及金屬市場的指標均顯示，美國陷入衰退的機會下降。不過，5年期債息卻是唯一例外，該指標在1月3日預示美國經濟會陷入衰退的機會約70%，目前竟升至75%左右。這反映債市投資者未敢輕看衰退機會，而債市是金融市場中規模最大的，值得警惕。



因此，摩通呼籲投資者不能忽略打防守，可考慮長倉美元或歐元兌澳元、減持美國信貸相關產品，以及長倉10年期歐元掉期產品。

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