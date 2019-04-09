聯交所股權變動資料顯示，東正金融(02718)於4月3日獲瑞信集團增持2,283萬股，最新持股數目5,675萬股。



中國醫療網絡(00383)於4月3日獲天安(00028)增持1,089萬股，最新持股數目約10.29億股。



亞太資源(01104)於4月8日獲聯合集團(00373)增持30萬股，最新持股數目約4.37億股。



利標品牌(00787)於4月4日獲保誠(02378)增持2,244萬股，最新持股數目約5.28億股。



新灃集團(01223)於4月2日獲李華熙增持100萬股，最新持股數目約12.71億股。



李寧(02331)於4月4日獲貝萊德增持247萬股，最新持股數目約1.53億股。



華能國際電力(00902)於4月3日獲裘國根增持1,000萬股，最新持股數目約6.58億股。



遠大中國(02789)於4月4日獲Neo Pioneer Ltd增持10萬股，最新持股數目約7.77億股。



金達控股(00528)於4月2日、3日及4日獲Kingdom Investment Holdings Ltd合共增持330萬股，最新持股數目約3.02億股。



領展房產基金(00823)於4月2日獲State Street Corporation增持144萬股，最新持股數目約1.26億股。



中國智能健康(00348)於4月8日獲李雄偉增持7,495萬股，最新持股數目約6.59億股。



京投交通科技(01522)於4月8日獲宣晶增持26萬股，最新持股數目336萬股。



新灃集團(01223)於4月2日獲鄭盾尼增持100萬股，最新持股數目約12.71億股。



金達控股(00528)於4月2至4日獲任維明合共增持330萬股，最新持股數目約3.14億股。



陳唱國際(00693)於4月4日獲TAN ENG SOON增持249萬股，最新持股數目約5.74億股。



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上海醫藥(02607)於4月4日被貝萊德減持8萬股，最新持股數目6,429萬股。



郵儲銀行(01658)於4月2日被瑞銀集團減持397萬股，最新持股數目約9.9億股。



城建設計(01599)於4月3日被Amundi Asset Management減持70萬股，最新持股數目6,525萬股。



民商創科(01632)於4月3日被R. G Investment Ltd減持11萬股，最新持股數目約1.11億股。



眾安房產(00672)於4月9日被工銀國際資產管理減持188萬股，最新持股數目約5.21億股。



阜博集團(03738)於月日被Ball John Richard減持349萬股，最新持股數目3,398萬股。



TCL電子(01070)於4月2日、3日及4日被李東生合共減持100萬股，最新持股數目6,694萬股。



三生製藥(01530)於4月2日被蘇冬梅減持17萬股，最新持股數目2,504萬股。



呷哺呷哺(00520)於4月3日及4日被楊淑玲減持56萬股，最新持股數目約14.67億股。



宏華集團(00196)於4月4日被任杰減持100萬股，最新持股數目9,682萬股。



旭輝控股(00884)於4月4日被陳東彪減持20萬股，最新持股數目2,815萬股。

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