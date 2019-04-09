創意新勢力：80後巴打奇招「網」羅商機

只要有夢想，80後港人也可「創」出一片天。今期找來兩間港產科技公司創辦人，分享他們的奮鬥故事。有年輕人以純手工編寫網站吸客，並以上市為目標；亦有原任職投行的港男放棄高薪厚職，與大學同窗共同建立IT王國。



●Black Media Group：純手工編寫 期望上市

香港有逾千間寫網站的公司，但幫上市公司寫網站的，只有數間。由80後港人溫嘉翹(Kenneth)創辦的網頁編程及設計公司Black Media Group，是當中唯一一間堅持純手工編寫網站、以及純香港背景的公司。公司作品曾在一年獲得12個本土及國際獎項，並正朝着上市之路邁進。



公司於2009年成立，初期開展媒體策劃業務，到2012年轉而專注網站編程業務，並一直堅持以純手工形式為客戶編寫網站，拒絕用現成模組。在九年間與超過500間公司合作，完成近800個項目，並已進身成為有能力製作上市公司網頁的五巨頭之一。



身兼行政總裁的Kenneth稱，現時大型同業的做法猶如食快餐，不論價錢高低，都是倒模式作業，網站設計基本上一式一樣，若把網站上的公司名字覆蓋，難以分辨出不同公司。



與之不同，純手工網頁編程意味不用現成模組，一切由零開始。他們與客戶一起商討網站設計、內容，為客戶度身訂造最切合其需要的公司網站，期間客戶可無上限修改，直至滿意為止。這亦令純手工網頁編程平均需時三個月才能把項目完成，但對於急於上市的新股公司，也試過一周時間完成網站。



公司客戶包括上市和非上市公司，而他猶記得當年打入上市公司客戶市場的難度不小。因即使你把網站做到如何美輪美奐，公司也不一定會接受，因更重要是網站資料要符合聯交所法規，如公司通告和財務報告要在限時內放上網。此外，延遲15分鐘的股價圖表、互動財務數據重點等亦重要。因上市公司網站除關乎公司形象，亦要面向大眾、媒體、分析員與投資者等，他們要易於拿到所需的公司資料，網站需要清晰展示。



他指公司每年收入幾百萬元並錄盈利，目標是3至4年後在香港創業板上市。



●腦爸打：冀打造港版大眾點評

主要業務包括網站製作、手機程式開發、網上推廣的IT公司腦爸打，由兩名80後大學同學溫學文(Phoenix)與王藝彬(James)在2010年共同創辦。



其中，公屋出身的Phoenix憶述，當年生活環境擠迫，沒有自己的房間，深夜時要捲在被窩裏用電筒溫書，以免影響家人睡覺。雖然他大學畢業後順利加入投資銀行，月薪逾4萬元，但亦有感追不到狂飆的香港樓價，遂萌生辭職創業的念頭，期望透過做生意改善家人的生活環境。



互聯網創業的好處是低成本。兩人初期把屋企當作辦公室，建立網站開始替客戶解決IT問題，基本上零成本創業，花費最多的是時間。當然，由零開始要取得客戶的信任不易，所以也經歷一段免費接項目的時期。



其後，他們開始建立多個共享經濟平台如「司儀網」、「美髮網」、「攝影師網」等，配對消費者與服務提供者，透過「去中介化」令服務成本大降。



經營迄今，公司累積客戶作品逾2,000個，過往客戶包括中電控股(00002)、電訊盈科(00008)、百佳等；共享經濟平台網站亦有逾30個，透過與服務提供者分成而賺取被動收入。他們稱，公司去年盈利約300萬元，目標是要成為香港版的大眾點評，為消費者提供不同服務領域的訊息，同時讓消費者留言點評服務質素。



腦爸打以外，兩人在2011年創立香港青年創業組織「青年創業軍」，匯聚數千名創業青年。



他們認為，相對打工幫老闆賺錢，創業不論成功或失敗，皆可創造價值，值得嘗試。當然，創業成功機會多大，還看你的「刀有幾利」，累積多少人脈。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth