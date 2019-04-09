科技商機：國產無人駕駛直升機亮相維也納

外媒報道，在奧地利首都維亞納忠利競技(Generali Arena)體育場，波音、空客等航空巨頭都展示了它們各自版本的無人駕駛飛機，而來自中國的億航也展示自己的本錢。



根據瑞銀集團(UBS)報告，無人駕駛客機或於2025年出現在機場跑道。據研究顯示，如果未來無人駕駛科技普及，航空業每年可節省350億美元。



此次展覽上，億航展示的無人駕駛飛機，外觀其實像直升機。試坐億航飛機的人士指，在億航216雙座艙內很有趣，很柔軟，不過噪音大得驚人。此外，機艙有點兒狹窄，旋翼也很嚇人。



億航這款無人駕駛直升機216配備8個旋翼，發出的噪音可達90分貝，雖然低於普通直升機的噪音水平，但仍然很容易讓人感到不舒服。工程師表示，他們正努力將噪音降到75分貝，最終希望使用無人機在低海拔地區運送乘客，飛行距離可達35公里，但目前仍需要航空管理機構的批准才能使用。



分析指，有些法規草案已經存在，但無人駕駛飛機的混血性質使其獲得法律地位變得更複雜，因為它既不是直升機，也不屬於飛機範疇。



奧地利希望該國能成為首批在城市裏定期使用無人駕駛飛機的國家之一；而阿聯酋迪拜也表示有興趣成為這項技術的早期採用者。



據了解，億航無人駕駛直升機可以獨立飛行30分鐘，最高時速可達130公里，載重量為260公斤，使用17千瓦電池。



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