周三炸彈！意大利將披露最新經濟預測

外國傳媒報道，意大利已準備好在周三(4月10日)公布新的經濟預測，有分析警告，這將是歐盟新一輪挑戰，並預計意大利債市會增添波動。



在過去周末期間，已有不少媒體引述消息透露，當局將更新2019年財赤預算及經濟增長，料2019年國內生產總值(GDP)或跌至僅0.3%，有別於目前預期的增長1%；2020年財赤佔GDP比例則升至2.1%，高於目前預期的1.8%。



上述消息有試水溫之虞，一旦如此，新財赤預算就會高於歐盟的2%「警戒線」，雙方爭拗恐難免。回看去年，意大利一開始料2019年財赤佔GDP達2.4%，隨即惹起歐盟強烈不滿，擔心開了壞先例，其他成員國會跟隨，結果意大利政府最後讓步，把該比率降至2.04%，事件才告一段落。



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