股市仲有得大升？數據揭示基金大戶全球撤資

外國傳媒報道，雖然亞洲股市今年以來一直上漲，近期依然在高位整固，但基金大戶已開始變得謹慎。



據EPFR Global資料顯示，截至4月3日當周，亞洲(除日本)股票基金的資金流出規模在各主要地區中，連續第二周居榜首。在這情況出現的同時，MSCI亞太指數升至6個月以來新高，令整個亞洲股市市值今年大升4萬億美元。



不過，基金大戶沒有開香檳，反而變得更謹慎。EPFR數據顯示，儘管港股重登3萬點，但上周香港股票基金出現2013年6月以來最大流出。另一焦點是日本，雖然過去3個月出現資金流入，但15億美元買盤遠不及2018年初的超過380億美元。最新數據顯示，日本的基金在過去8周以來，第7周遭遇贖回。



更甚的是，資金流出不是亞洲獨有。儘管標指於今年首季錄得1998年以來最大季度升幅，但美國的股票基金仍然連續3周出現資金外流，為過去18周以來的第16次。雖然歐股指標之一的歐洲斯托克600指數觸及去年8月以來最高，但該地區的基金上周遭遇淨賣出26億美元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/