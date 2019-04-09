財經評論：美國夢黯然變質　全球經濟欠榜樣

近日有華爾街響噹噹人物批評令美國人引以為傲的資本主義存在瑕疵，加上總統特朗普確實有意限制新移民數量，而聯儲局放水10年造成貧富更懸殊，令「美國夢」變質，全球經濟何去何從惹起了新的爭議。



回看美國之所以能在二次大戰後冒起，與「美國夢」不無關係。它是在「全球主義」之中，一種普遍相互信賴，透過國際交流，為窮人提供繁榮道路的「夢」。最初，全球主義是每個人都可贏出的比賽，使相信資本主義的人能得到公正待遇。正因「美國夢」能使數億人從戰亂貧困中解脫出來，並白手興家，漸漸地使美國成為全球霸主。



惟時移世易，經過一代接一代後，社會變得富庶，各人際遇互異，財富分布就變得不均，衍生了貧富懸殊，問題隨之而來，尤其是經過了央行10年放水，情況就更惡劣。全球最大對沖基金橋水創辦人，被冠以「鱷王」稱號的達利奧近期警告，崇尚自由經濟的美國資本主義存在漏洞，已在教育、社會向上流動、資產及收入等方面，造成了具破壞性及不斷擴大的差距，若坐視不理，最終恐會形成另一場革命。



事實上，他絕非無的放矢。有統計數據顯示，美國最基層的60%人所賺到的錢，進一步被首40%人拋離。換言之，美國不但貧富懸殊擴大，而且窮人變得更多，社會頂尖一族擁有的財富是其餘人口的10倍以上。更甚的是，窮人連健康也比不上，美國收入最少的男性平均較其他人短命十年。



由於財富收入更不均，時至今天，以「美國夢」為首的全球化已變得不平等，民粹主義流行意味着基層很生氣，他們不再相信辛勤工作和教育是足夠的，因勞力付出了、時間耗費了，但看不到出路，反而覺得自己被騙。正因如此，英國2016年公投結果是脫歐，特朗普當選了美國總統，部分原因是原居民想限制外來人口，以免搶奪資源而令貧富懸殊問題激化。



誠然，特朗普上任後，又是否真的心繫基層？根據聯儲局統計，截至去年底，美國最富有1%家庭擁有的現金多達2.3萬億港元，是最底層50%家庭的3倍有多，創歷史紀錄。商人出身、掛着民粹主義的特朗普只是讓有錢人更有錢而已。



上世紀的「美國夢」能使人白手興家，惟好夢已過。目前全球科技普及，反而造就極少數巨企愈做愈強，中小企生存空間愈益狹窄，後果是好是壞？可惜全球政府仍集中泵錢救市，完全漠視貧富懸殊激化所帶來的大問題，實在可悲。

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