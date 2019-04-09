創業要知！美7年內恐7.5萬實體店執笠　最易被影響係...

外國傳媒報道，瑞士銀行(UBS)發表最新報告估計，隨着電子商務更盛行，美國實體店末落速度勢加快。假設2026年，美國網上銷售佔全體零售比例由目前的16%升至25%，將有大約7.5萬間實體店消失，當中恐怕只有食肆能免疫。



按此推算，只要網上銷售佔比每增加1%，美國就有大約8,000至8,500間實體店要「執笠」，時間快慢十分取決於亞馬遜(Amazon)，因它佔據了美國電子商務市佔率約一半。



在估計的7.5萬間實體店「執笠」當中，約2.1萬間料為服裝店、1萬間為電子產品相關、8,000間為家庭用品、1,000間為家庭裝修。它們都是最容易被網上銷售所取代。再者，如果網上雜貨舖流行，在2026年時滲透率由目前2%升至10%，將拖累約7,000間雜貨店關門大吉。



不過，由於美國勞動力下降，該行擔心實體店關門速度恐更快。事實上，今年以來已有大約5,000間實體店宣布關門。

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