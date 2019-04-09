【好難捱】私宅呎租止跌回升　料第三季重上高峰

整體大市氣氛理想，租金止跌回穩。根據一地產代理行新簽租約統計，本港107個大型屋苑3月份平‫均實用呎租35.7元，按月微升0.3%，結束6個月連跌局面。若與去年高峰期呎租37.8元相比，則相差約5.6%。



中原指出，3月份租賃市場開始轉旺，帶動租金向好，估計第三季將重返去年8月的歷史高位。至於十大屋苑方面，有5個上月租金錄得漲幅，當中以茶果嶺麗港城升2.5%最突出，鴨脷洲海怡半島及沙田第一城分別升0.8%與0.7%緊隨其後。表現最差則為藍田滙景花園及鰂魚涌康怡花園，分別跌1.5%與0.5%。



隨着需求增加，近期部分細價租盤可零議價獲承接。巫氏續稱，屯門大興花園1期3座中層B室三房戶，實用面積515方呎，獲同屋苑租客以1.38萬元零議價承租，呎租26.8元。若以同類單位現時估價約566萬元計算，回報率約2.9厘。



除大型屋苑外，豪宅租務亦見平穩。中原譚永康表示，有內地人士因工作關係，部分時間居於香港，剛以5.7萬元承租上水天巒庫爾大道雙號屋，以實用面積2,018方呎計，呎租28.2元。據了解，業主於2010年以3,292萬元入市，回報率約2.1厘。



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