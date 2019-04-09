美股大好友：不會大跌　原因真係好簡單...

外國傳媒報道，擅於利用另類指標測市，2016年7月預言美股未來一年最少狂飆20%、2018年1月料見頂調整、3月呼籲撈底，到6月仍睇好會創新高，結果言中的Canaccord Genuity首席市場策略員Tony Dwyer如今繼續表示，美股不會大跌，原因是太多人睇死會跌！



他說：「聯儲局放鴿及美國首季通脹會放緩是利好因素。市場對債息倒掛反應過敏，同時對全球經濟放緩及企業盈利陷入衰退過憂。股市升浪或許會暫停，例如兩周前就曾經單日跌2%，但我認為依然有上漲空間。」



雖然他預計標指今年底目標是2,950點，僅較現水平高約2%，但他強調，投資者別奢望會出現大冧市，每逢調整都是買入機會。

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