新盤UPDATES︰家壹開售　柏蔚山四房戶3839萬沽

股市上揚帶動新盤市場繼續暢旺，市區盤開售再錄紅盤佳績，而樓價逾億元豪宅洋房亦備受追捧，業界料本月一手住宅交投可望再創高峰。



●家壹開售︰首批推出100伙 傳四成單位已獲認購

恒基地產(00012)旗下長沙灣家壹開售首批100伙，市場消息透露，約40伙已獲買家認購，其中實用面積277方呎的D室一房戶，全數已獲買家揀選。



據銷售安排，準買家於下午5時至7時登記報到，其中A組大手買家可選購2至4伙，而B組買家則可認購1至2伙。項目晚上7時許抽籤，買家陸續進行揀樓，售樓處內人頭湧湧，氣氛熱鬧。

項目首張價單50伙，扣除最高8%優惠後，售價介乎471.31萬至598萬元，折實呎價介乎19,230至22,497元，折實平均呎價20,850元。

發展商昨晚截止接受認購，共錄得648張入票登記，超額認購逾5.48倍。



●AVA 228未有進展單位加價3%

據一手銷售資訊網資料，資深投資者盧華家族集團旗下長沙灣AVA 228錄得一宗交易未有進展個案，單位為2樓A室，原於3月29日以426.7萬元售出。

發展商周二(4月9日)修訂3號價單，把上述單位加價3%，單位面積187方呎，價單售價由484.9萬元，上調至499.4萬元，扣除最高12%優惠後，折實售價約439.47萬元。



●【多圖】海日灣II示範單位首曝光 周內開放

億京集團旗下大埔白石角海日灣II，首度安排傳媒參觀示範單位，其中參照第11座3樓C室搭建的連家具單位，間隔開放式設計，實用面積251方呎。該單位日後會連同室內展示的設施交樓。



至於根據第7座3樓D室打造的三房戶，實用面積1,058方呎，大廳連接面積39方呎露台。而參考9座3樓H室搭建的兩房戶，面積614方呎。

發展商表示，示範單位將於本周內開放予公眾參觀。



●緹山兩屋共4.7億元沽 呎價逾8.2萬

股市上升帶動豪宅新盤續錄高價承接。據一手銷售資訊網資料，嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山首錄成交，剛連環售出洋房3及5。

兩屋實用面積同為2,846方呎，花園面積各1,000方呎，成交價同為2.35億港元，呎價82,572元。成交紀錄冊列明，買家可享樓價2%量購現金回贈，料為同一組買家大手購入。



●柏蔚山四房戶逾3839萬沽

新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山，售出2座30樓B室四房戶，實用面積994方呎，成交價3,839.8萬元，呎價38,630元。

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