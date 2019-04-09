渣打11億美元和解違反伊朗制裁　監察令終止

渣打(02888)公布，就遺留的行為及監控事宜與美國及英國當局達成解決方案，集團將向美國當局支付合共9.47億美元罰款，並向英國金融市場行為監管局支付1.02億英鎊。



集團與美國司法部及紐約郡地方檢察官辦公室訂立的延遲檢控協議，已延長至2021年4月9日。解決方案中並無頒布新的合規監察令，而且紐約州金融局及美國司法部之前施加的監察令，已分別於2018年12月31日及2019年3月31日終止。



集團稱，對解決方案文件中所述的違規行為，以及監控方面的不足之處承擔全部責任，其中絕大部分事宜於2012年前發生，而2014年後概無出現該等事宜。這些違規行為包括兩名前初級職員的行為，他們知悉若干客戶與伊朗有聯繫，並與該客戶合謀違反法律，欺騙集團及違反集團政策。該等行為對集團而言完全不可接受。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/