樓價UPDATES︰將軍澳未補價居屋交投活躍

白居二買家積極入市，帶動未補價居屋第二場交投活躍，當中將軍澳區近期連錄多宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角半山雲景台中層F室，實用面積1,065方呎，以三房連工人房間隔，座向西面享海景，獲區外換樓人士以約2,350萬元承接，實用呎價22,066元屬市價。



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九龍區



●將軍澳居屋彩明苑B座高層02室，實用面積650方呎，以三房包括套房間隔。上址於去年6月放盤，叫價690萬元，近日獲區外白居二買家以630萬元未補價承接，實用呎價9,692元。原業主於2001年購入該單位，期內升值3.5倍。



●黃大仙公屋鳳德邨入場門檻較低，故盤源受市場歡迎。物業1座中層04室兩房戶，實用面積489方呎，座向東北，外望開揚景觀。單位原開價390萬元，減價22萬元，於未補價第二市場以368萬元沽出，實用呎價7,526元。據了解，原業主由1998年持貨至今，帳面獲利342萬元。



●入市氣氛積極，優質單位不乏捧場客。奧運站柏景灣7座高層F室兩房戶，實用面積466方呎，座向東北，以1,033萬元易手，實用呎價22,167元。原業主於2000年7月以265萬元購入上址，持貨至今帳面獲利768萬元。



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新界區



●馬鞍山中心2座高層B室，實用面積364方呎，以兩房設計，座向西北，外望海景。單位原開價640萬元，放盤1個月，最終以633萬元沽出，實用呎價17,390元。



●火炭駿景園2座低層C室兩房戶，實用面積594方呎，享園景，獲買家以920萬元購入，實用呎價15,488元。上址為原業主於2013年3月購入，當時作價620萬元，持貨6年至今沽出，帳面獲利300萬元。



●荃灣韻濤居C座中層03室，實用面積570方呎，以三房間隔，成交價790萬元，實用呎價13,860元，是次做價追平屋苑同類最高水平。



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