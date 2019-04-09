仲講「經濟周期」？摩通：央行們早就把它滅了

外電報道，許多分析師和投資者都在預測當前經濟周期何時結束，但或許是時候重新考慮周期是否依然存在。



早前3個月期美債孳息率升破10年期，為2007年來首次出現倒掛，觸發市場憂慮經濟進入衰退周期。與此同時，若美國經濟擴張延續到今年6月，那麼金融危機後的這10年將成為美國歷史上最長的經濟擴張周期。



摩根大通首席美國股票策略師Dubravko Lakos-Bujas表示，對周期的擔憂毫無必要，因為一次又一次干預經濟的各國央行已經成功「消滅」了傳統意義上的周期。



Dubravko Lakos-Bujas指出，目前經濟所處的不是一個正常的周期，它一直被央行的注資所操縱。一個顯著的特點是，雖然經濟復甦，就業增長，但通脹一直以來都缺席。



過去10年，各國央行所做的不僅僅是保持低利率，更是大規模資產購買為全球經濟注入了流動性。



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