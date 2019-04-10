古勝：汽車板塊愈戰愈勇

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，近期港股轉為緩步向上，追捧熱炒股似乎比發掘落後股容易，但後者的爆發力較強。好似古勝一直唔多睇好的汽車股，近期就發力爆上。吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)、廣汽集團(02238)、華晨中國(01114)及比亞迪股份(01211)全線上升。



從基本面分析，近月汽車股公布銷售數據普遍不俗，以及內地近日啟動汽車流通企業生存狀況及營商環境調查，都係帶動板塊抽上主因。加上幾間大行先後上調吉汽投資評級及目標價，當中美銀美林、中金及花旗將該股目標價分別上調至23元、22.6元及21.1元，亦為板塊氣氛改善提供助力。



睇番產銷數據，吉汽3月份總銷量12.46萬輛，按年增長約3%，首季銷量達至全年目標的24%。長汽3月汽車銷量10.31萬輛，按年增加16.8%，其中出口按年升28.5%。至於比亞迪，同期銷量4.68萬輛，按年增加8.48%，其中新能源汽車銷量更按年大增1.16倍。純睇數據，已經可理解為何市場對行業前景轉趨樂觀。



如果上述數據「水分」唔多的話，顯示行業庫存有望回復健康水平，加上中央未來若有刺激汽車業政策出台，隨時引發市場對行業作出重估，有利股價進一步向上。當然，汽車業面對美國關稅及內地開放外資競爭的風險仍然存在，但既然當下行業氣氛改善，值博率增加亦不妨順勢跟進。



策略上，當然係揀具鑊氣的股份。長汽股價自年初開始反覆向上，經歷3月整固後，周二升1.5%收報6.55元，不經不覺已貼近前高位約6.8元阻力，短期若在成交配合下破位而上，上升動力將進一步增強，值得伺機行動，目標價7.7元，止蝕位6.4元。



另外，華晨股價近期矮仔上樓梯，現價已重上多條主要平均線，MACD牛叉持續，走勢利好，可留意短期在8元水平的收集機會，目標先睇9元，止蝕位7.7元。

相對地，吉汽連升多日後，周二先抽高後升幅收窄，短期或要抖抖氣，故可先放入觀察名單，候其回調至10天線約15.8元才吸納。



古勝早前已講過，5G概念股抖完一輪氣又可以翻兜，周二最醒神當然係隻中國鐵塔(00788)，全日勁升7.9%報2.18元再次破頂。睇怕短期好難等佢回番落2元水平至買，建議喺2.1元入貨試一試，目標價2.4元，跌穿2元止蝕。



至於較有耐性的投資者，中興通訊(00763)係另一選擇，周二升5.2%報24.85元，後市一旦上破前高位阻力26.6元，有機會再爆升多浸，隨時直衝30元關口，事前定好個止蝕位23元就冇有怕！

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