永利煞停555億洽購澳洲皇冠計劃

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)周二早上確認獲美資賭企永利度假村洽購，惟不足一日交易卻出現戲劇性變化，永利周二晚上突然宣布煞停該宗涉資99.9億澳元(約555億港元)的商討，公司解釋由於洽購消息過早外洩。消息曝光之後，永利在美股價早段即挫逾3%。



根據原先的洽購建議，永利提出以現金加股票各佔一半的形式洽購，要約價每股14.75澳元，較皇冠周一收市有25.5%溢價。而分析早已認為，永利提購在時機上有「投機取巧」之嫌，未必獲皇冠股東接納。皇冠股份在澳洲交易所於周二下午時段停牌，停牌前股價升19.72%至14.05澳元。



據了解，洽購的條款包括盡職審查、永利需取得所有監管當局的批准，以及獲皇冠董事會的推薦。皇冠在公布獲洽談時的新聞稿中強調，有關的商討僅屬初步、保密及不具約束力，最新的收購建議內容尚未提交董事會考慮，並提醒有關洽購最終不一定落實。



有澳洲媒體分析指，皇冠於悉尼Barangaroo的新項目要到二一年才開業，公司財政表現正受該項目的建築成本所影響，估計皇冠董事會會認為永利提購的時間有「投機」成分。



分析亦提到，永利股份代價的估值亦值得商榷，原因是永利股價波動，去年尾至最近一周的低位和高位分別為92美元和144美元。去年初創辦人史提芬永利涉及性侵指控，以及其後他沽清手上股份後，永利股價在去年五月曾創出201美元的高位。此外，其他影響洽購能否落實的因素尚包括永利要多久才能獲澳洲當局批出賭牌。



White Funds Management董事總經理Angus Gluskie亦指，永利提購只處於初步階段，洽購溢價未足以取得皇冠的控制性局面，他預期雙方未來可能會在交易策略及最終定價上拉鋸。White Funds本身持有皇冠股份。



事實上，皇冠近年負面消息不斷，於今年2月最新公布的半年業績亦遠遜市場預期。當中，貴賓賭廳收益按年更大跌12.2%。截至2018年12月底止的6個月，歸屬於母公司的標準化稅後盈利1.94億澳元(約10.89億港元)，按年僅增0.9%。相較投資銀行麥格理和摩根大通早前分別預測的2.03億和2.21億澳元為低。

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