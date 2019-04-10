黃國英：時代巨變　創造贏家

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，恒指高位整固，熱門板塊就炒到飛起，市底當然是偏強。不要以指數來看大市，現在可以說是剛剛踏入5G年代，互聯網提速，數據量大爆炸，商業生態大洗牌，贏家輸家的分別會很大。輸家股價寸步難行之下，會令到市場指數表現受到限制。



時代已經不同，不再是宏觀環境大晒，而是公司之間要比併執行力，適者生存。



時代巨變，能夠把握機遇的公司，上升空間可以相當大。當然股市中並不存在贏硬這一回事，但這種形勢可遇不可求，應該例飛捧場，至少有份參與。



買股票不同買樓，入門注碼豐儉由人，如果不借錢槓桿上，其實等同買入一個長期期權博公司成長。大部分人以all or nothing的模式思考，以為次次不是大生就是大死，於是走失不少機會。



現時回望，智能手機推動的流動互聯網年代，以及雲計算的初階發展，就已經足以創造好幾間超級巨企，市值以千億美元作為單位。5G年代會推動雲計算再加人工智能的發展，潛在商機只會更加巨大。



不是人人都有迫切參與的感覺，一般平民百姓，關心的只是股價每日變化，而不是看市值累積的升幅，沒有太大失諸交臂的感覺，亦不感到有需要亡羊補牢。下次做功課研究走勢圖之前，不妨先想一想，過去十年科技發展如何改變生活，成就了幾多股王，換個出發點去面對市場。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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