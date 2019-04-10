陳錦興：華潤水泥具突破能力

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，大市在三萬點整固，資金輪流炒。水泥股早前因發改委調研水泥價格而受挫，惟目前已消化相關消息，板塊重現動力。水泥行業仍受惠於供給側改革及淘汰落後產能，當中可留意華潤水泥(01313)。集團去年大增派息，現價息率仍達6厘，而其大灣區布局良好，未來將受益於區內基建起動，短線股價具突破能力。



據內地《數字水泥網》統計顯示，4月初隨着市場需求進入旺季，各企業水泥發貨均實現產銷平衡，庫存降至正常水平，企業第二輪提升熟料價格。近日水泥價格陸續跟隨上調，上海、南通和蘇錫常地區水泥價格每噸上調20至45元人民幣，數據反映行業營運環境趨穩。



潤泥去年業績強勁，綜合營業額為387.9億元，按年增加29.5%，股東應佔盈利為79.7億元，增長120.5%。末期股息每股0.273元，按年大增176%，增幅高於盈利增長。



業績良佳主因是年內產品售價上升使毛利率擴闊。此外。在供給側改革的持續推展下，預期水泥需求及價格平穩增長，市場集中度將有所提升，競爭環境改善。



集團過半收益屬於廣東省，在大灣區的產銷布局早已奠定良好基礎。隨着大灣區的基建及固定投資加速，潤泥將成為最主要受惠者。今年國策轉為穩增長，而水泥價格偏向穩定，估計毛利率可保持。現價市盈率7倍，息率6厘，估值具吸引力。預期短線具追落後的動力，建議候8.5元低吸，目標價9.8元，破7.8元止蝕。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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