鄺民彬：財險受惠A股強勢

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，市場憧憬中美貿易談判接近尾聲，樂觀情緒繼續支持港股向上。恒指周二高見30,222點，創近10個月新高，全日升80點至30,157點，國指升21點至11,815點，主板成交1,141億元。



手機設備股續受追捧，瑞聲科技(02018)升5.2%，舜宇光學(02382)亦升3.1%。5G概念股強勢，中興通訊(00763)及中國鐵塔(00788)飆5.3%及7.9%。



多家汽車廠商3月銷情回暖，在公布3月銷售數據後，吉利汽車(00175)獲大行調升評級及目標價，周二盤中股價曾升近半成。事實上，今年吉汽計劃推出多款新車型，短期而言，在4至5月均有新車準備上市，預期短期銷量增長動力續強。



同時，汽車業年度盛事上海國際車展將於4月16至25日舉行，各大汽車品牌新車將會亮相，投資者可留意相關消息作好部署。



據內地《數字水泥網》數據顯示，隨着市場需求進入旺季，4月初水泥價格陸續上調，當中長三角水泥價格更是第二輪上調。因應基建加大投資，房地產開發投資回暖，水泥價格料有支持。除了全國龍頭海螺水泥(00914)之外，投資者亦可留意華東地區龍頭中國建材(03323)。



展望本周，投資者對中美貿易談判的正面情緒，預期繼續為大市帶來支持，港股初步阻力位在30,300點。另外，市場觀望歐洲央行議息結果以及英國脫歐事宜，中國亦將公布一系列經濟數據，包括3月物價、進出口數據等。



中國財險(02328)2018年盈利按年下跌22%至155億元人民幣，惟集團增加派息21%，為股價帶來支持。展望未來，財險2019年首兩月保費按年上升23%，表現理想。此外，A股市場明顯上升，亦可提升財險2019年投資收益。該股現價預期市盈率8倍，預計股價於8.6至9.8元上落。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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