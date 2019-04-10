歐股收市受壓　德國DAX挫逾百點

歐股收市收壓，英國富時100指數收報7,425點，跌26點或0.35%；法國CAC指數收報5,436點，跌35點或0.65%；德國DAX指數收報11,850點，跌112點或0.94%。



美國貿易代表署(USTR)建議對110億美元的歐盟商品加徵關稅，理由是後者對飛機製造商空中巴士(Airbus)提供補貼，對美國造成不利影響。空巴股價挫1.86%。



奢侈品股有沽壓，Gucci母公司開雲集團跌1.67%；Hermes、LVMH、英國Burberry均跌約1.4%。



傳法國興業銀行擬於全球削減1,600個職位，股價升0.28%。

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

