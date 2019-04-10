沈振盈：升勢急速　應抽身離場

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，3月底季結恒指收報29,051點，短短六個交易日指數升逾1,000點，周二收報30,157點，升勢頗急。如此急速的升勢，感覺是非常「趕時間」。



從好友的角度，一定拿着幅走勢圖作理據，繼續看漲。理由不外乎是：炒股要順勢而行、全球央行不斷放水、基本因素是不用考慮、甚至乎是「唔想窮就要夠膽去博」，否則就只有白等。然而，此等理由真的是可信任的理由？去年1月時，就是完全一模一樣，結果如何，不用筆者再重複吧！



投資是買價值，不是去追價。長線投資者要有耐性，因為不是要爭朝夕。央行放水真的是「無所不能」嗎？在十年前的金融海嘯後，所有資產價格跌至「地底泥」之時，突然推出寬鬆貨幣政策，就一定會有效果。當日市場又有多少人相信QE的威力？問一問今天將QE推崇備至的好友，當日十之八九都話冇用。



然而，今日QE已行了十年，經濟狀況如何？再QE的藥力可以有多大，實不可同日而語！而資產價格已嚴重地扭曲，令到社會上、實體經濟上「百病叢生」，不堪一擊。此其時，應是抽身離場之時。



股市再度抽上高位，睇淡、叫人不買資產，是阻人發達之大罪。面對千夫所指，有人選擇避而不談，有人選擇看風使舵。筆者的抉擇跟一年前一樣，是繼續「暮鼓晨鐘」，橫眉冷對千夫指，皆因「俯首甘為孺子牛」。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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