皮海洲：北上資金熱衷短線操作？

獨立財經評論員皮海洲在東方產經「專家點評」專欄表示，滬綜指在今年大漲28%、抵達3,100點區域之後，於3月底出現了一定的波動。在這種股指波動的同時，也出現了北上資金大出大進的情況。如3月25日，北上資金大規模流出107億元人民幣，而3月29日，北上資金又大規模流入111億元人民幣。



北上資金即是通過滬港通、深港通渠道從香港市場流向A股市場的資金，也即是A股投資者眼中的「外資」。外資通常被認為是長期投資資金，是價值投資與理性投資的楷模，是內地投資者學習的典範。



也正因如此，北上資金的動向深受A股市場的關注。實際上，自2014年11月滬港通正式開通以來，北上資金在短期內的這種大出大進行為較為少見。因為在北上資金這種大出大進的背後，其實也是北上資金在操作過程中的殺跌與追漲，這與「長期投資」、「價值投資」似乎格格不入。



如何看待北上資金的這種大出大進行為呢？在筆者看來，這種情況的出現是不難理解的。



首先，北上資金的這種大出大進行為，表明的是來自香港方面投資者對A股行情分歧的加大。畢竟北上資金不是某一家機構投資者的資金，而是由眾多投資者的資金匯合而成，同時也是由眾多投資者來自主操作的。因此，面對A股今年以來近30%的漲幅，不少投資者的獲利較為豐厚，一些投資者也有「兌現盈利」的要求。



在這種情況下，北上資金對A股行情出現分歧顯然是正常現象，看淡後市的投資者正好逢高走人，而看好後市的投資者也可以在回調中繼續買進。北上資金流出流入金額的加大，也表明北上資金對A股後市分歧的加大。



其次，北上資金的大出大進在一定程度上也表明北上資金「A股化」現象在加劇。北上資金作為內地投資者心目中的「外資」，被認為是價值投資與長期投資的典範，但這很大程度上是A股市場對外資的一種「美化」，實際上，外資的投資風格也是多種多樣的，並不都奉行價值投資與長期投資，甚至還有專門的做空基金。



外資作為「聰明資金」更主要的還是要「入鄉隨俗」，進入A股市場就要適應A股市場投資風格的變化。譬如A股市場是一個以投機炒作為主的市場，所謂「價值投資」在A股市場同樣也是投機炒作的一個代名詞，專用於對績優藍籌股的投機炒作。如此一來，外資要在A股市場求生存求發展，同樣需要適應A股市場投機炒作的風格。因此，外資參與追漲殺跌也不是沒有可能。



此外，北上資金的大出大進，不排除有「假外資」在其中濫竽充數。由於北上資金作為外資的鮮艷光環，以及對A股市場的影響力，這就讓內地投機炒作資金看到了一個新的機遇，即以北上資金的名義來對A股市場的某些個股進行投機炒作可以達到事半功倍的效果。於是，這就不排除有內地資金以北上資金的名義，借道滬港通、深港通的途徑，流回A股市場進行投機炒作。



這就使得北上資金在投資的過程中，深深地烙上了內地資金的烙印。因此，北上資金在A股市場的大出大進，不排除是兩股「假外資」在以北上資金的名義「鬥法」，歸根究柢，還是某些內地資金的投機炒作行為。

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