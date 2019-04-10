袁沛儀：經濟數據向好　英鎊靠穩

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，歐洲央行周三議息，料維持政策利率不變，加上近期歐元區多國公布的經濟數據明顯回落，料當局繼續放鴿，歐元下試1.1110。至於英國，雖然脫歐陷入亂局，但當地消費信貸及製造業PMI做好，支持英鎊回穩，料短線在1.2940至1.3210區間上落。



美國零售銷售增長持續回落，料周三晚公布的核心通脹遜於預期；然而油價增長略見回升，料整體通脹略遜於前值；美元理應偏軟，不過外圍更弱下，料美匯指數在97附近徘徊。



全球股市表現不一，美股只見牛皮，亞洲股市反覆創新高，市場避險情緒偏低下，料避險貨幣繼續下行；美元兌日圓升穿200天線，料繼續上望112.10；美元兌瑞郎上試1.0030。



澳洲零售銷售回升，澳元一度反彈，不過其他基本面未見太強，尤其是企業信心指數明顯急挫，加上金價在1,300美元附近徘徊，料澳元後市重返0.70。GDT乳製品價格指數回落，料紐元觸及50天線0.6830後回軟，重返0.6740。



油組減產，加上美國有意擴大對伊朗的制裁，利好油價轉強，估計美元兌加元下試1.3180。

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