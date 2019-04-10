東方日報B2：港大加入唱淡本地經濟　估全年僅增長2.3%

儘管近期股市及樓市回勇，但受中美貿戰拖累，不同機構對香港經濟前景愈看愈淡。香港大學香港經濟及商業策略研究所發表報告，下調今年香港實質本地生產總值(GDP)預測0.5個百分點，料全年增長僅2.3%，為本月內第3間機構下調經濟預測。另首季GDP則料僅升1%，較該機構1月時所預期的升2.3%大幅下調。



香港經濟前景有隱憂，分析認為上半年情況不容樂觀。以港大估計香港首季GDP增1%來看，不但較去年第4季進一步下滑，更是2012年第2季之後最弱的增長。



該報告指，中美貿易緊張引致環球經濟減慢，嚴重拖累2019年上半年香港經濟，但下半年會改善，第2季本港GDP會回升至2.1%。



事實上，亞洲開發銀行及渣打銀行上周亦已相繼調低香港今年全年GDP增長預測，分別降至2.5%及2.2%，降幅為0.3及0.5個百分點。



渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆重申，今年上半年香港經濟持續疲弱，預料首季GDP增長低於2%，將跌至1.6%至1.7%。他解釋，外圍因素包括中美貿易戰等，續拖累經濟增長勢頭，尤其反映在出口表現上，更指中美貿易談判雖有進展，但非已達成實質協議，故暫時不會調高經濟增長預測。



恒生銀行(00011)首席經濟師薛俊昇指出，近月香港零售及出口數據均不太理想，該行估計今年香港經濟增長為2.7%，未來有機會視乎市況作出調整，認為環球宏觀經濟首季表現尤其值得關注，特別是中國及美國之經濟數據。雖然他對香港經濟前景不太悲觀，惟相信第2季至年中經濟情況才會有改善。



而國際貨幣基金組織(IMF)發表最新《世界經濟展望》報告中，同樣估計香港今年GDP增長為2.7%。



香港科技大學經濟學系商學教育助理教授蕭錦榮亦指，全球經濟有下行壓力，香港經濟仍存隱憂。但他認為，中美貿易談判中，兩國都不希望「攬炒」，料會休戰，估計內地經濟會「頂得住」，製造及出口業可望轉強，繼而令香港經濟轉好。



不過長線而言，他認為因中國科技實力威脅美國全球領導地位，相信兩國會繼續針鋒相對，始終香港經濟亦會受累。另外，內地積極減稅降費，中港股市呈強勢，但未知刺激措施能否提振實體經濟，不排除熱錢流入快，流出也快，令股市高處不勝寒。



事實上，政府早前公布的2月出口及零售數據，按年跌幅分別為6.9%及10.1%，均遠遜預期，令市場憂慮兩大經濟支柱「失衡」拖累香港經濟。



香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則估計，今年香港經濟會較去年好，全年GDP增長介乎2.5至3%，不過他坦言GDP數字對打工仔意義不大，大家更在意「份工穩唔穩陣」及「有冇人工加」。他提醒，內地刺激內需措施或損害香港經濟，因市民留在內地消費，會令訪港旅客減少。

─ ─ ─ ─ ─ ─

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

http://orientaldaily.on.cc/



「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like

http://www.facebook.com/money18