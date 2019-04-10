西證國際：金價短期走勢偏好

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，上周英國首相文翠珊與反對黨工黨進行跨黨磋商，以求打破脫歐僵局，惟雙方立場沒有實質性改變，磋商未有進展。



工黨本意希望留歐，或留在關稅同盟，甚至不介意舉行二次公投，但文翠珊不可能接受二次公投或留歐，而留在關稅同盟將阻礙英國與其他國家簽訂貿易協議。



4月12日脫歐已經沒有可行性，文翠珊再次向歐盟要求延期至6月30日，但在此之前，她需要在所剩無幾的時間內制訂能夠獲批的替代方案。延期需要得到歐盟各國一致同意，而他們已對英國「拖歐」厭倦，並且可能會附帶條件。



歐洲央行將於周三公布會議結果，而聯儲局則會公布上月會議紀要。由於兩者均於上月發放大消息，前者大幅調低經濟增長預期及表示今年內不會加息，後者之點陣圖顯示今年不會加息，而且縮表將於下月開始縮減規模及於9月停止，因此，相信兩者均不會對市場產生重大影響。



英國脫歐困局未解，而歐央行會後聲明及聯儲局會議紀要相信對市場沒甚影響，金價短期將向好。



另一方面，上周沙特能源大臣口風有所轉變，其表示OPEC+現在難以達成共識是否延長減產協議，而周一俄羅斯隨即暗示於6月與OPEC開會時希望增產。暫時來看，減產協議不一定會被延長，或此前之減產幅度有所減少。雖然中美若能達成貿易協議對原油需求或有一定支持，但減產協議不被延長之風險上升，將拖累油價升浪暫時告終。

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