盧曉暘：加元或再現強勢

外匯分析師盧曉暘在東方產經「專家點評」專欄表示，周一美國總統特朗普政府將伊朗伊斯蘭革命衞隊定性為「外國恐怖組織」，是美政府首次將一國的國家武裝力量列為恐怖組織。中東緊張局勢加劇恐影響當地的原油供應，令原油再度上漲，周二紐約期油已升至最高64.65美元水平。



近期美國油價從3月起始的低點，已上升了接近19%，14天RSI已超過70一段時間，隨時可能出現回調，暫不建議追買。



反而可以留意受惠油價的貨幣，加元是其中之一。加拿大是全球第十四大產油國，所以加元與油價正向相關仍然偏重。3月20日以來美元偏強抵銷了油價為加元帶來的支撐作用，美元兌加元在窄幅橫行，但周一開始歐元大幅反彈，美元有回落迹象，加元強勢或會再現。留意一下近日低點1.3295，如果再度跌破低點，下跌目標可參考1.32。反之，如果匯價掉頭上破1.3388，則否定短期空頭立場。



上周本欄也提過金價在造出三連陰後，通常有大概70%情況於未來一個月會持續下跌，但有時是反彈後再跌。近幾天金價便出現明顯反彈，曾突破1,300美元之後快速回落，估計短期反彈也不輕易上破1,320美元水平，可等候在1,320美元之下慢慢轉跌時，可能是比較好的賣出時機。

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