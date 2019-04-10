美股收市：道指挫190點　標指結束8連升

中美貿易談判進入直路之際，美國總統特朗普另起戰火，主動挑起對歐洲的矛盾，加上市場觀望業績，美股收市下跌。道指收報26,150點，跌190點或0.72%，連跌兩日；標指收報2,878點，跌17點或0.61%，結束連續8日升勢；納指收報7,909點，跌44點或0.56%。



美國總統特朗普早前在其社交媒體留言，說：「世界貿易組織(WTO)發現，歐盟對空中巴士(Airbus)的補貼對美國產生不利影響，美國現在將關稅計劃施加於110億美元的歐盟產品！歐盟多年來一直利用美國的貿易優勢，很快就會停止！」



受言論拖累，貿易敏感股份大跌，當中卡特彼勒(Caterpillar)全日挫逾2.4%，為跌幅最大的道指藍籌；波音公司、3M均跌約1.4%。蘋果公司(Apple Inc.)先升後回軟，收報199.5美元，跌0.3%，結束連續9日升勢。



投資者關注美企進入業績期，其中，摩根大通和富國銀行率先於周五放榜；至於下周發業績的企業包括花旗集團、貝萊德等。市場預期今年首季，標指企業盈利按年下跌4.3%，勢創自2016年來首次錄得跌幅；收入則料跌少於5%。



鑑於國際貿易糾紛可能使全球經濟增長受到阻礙，國際貨幣基金組織(IMF)發表最新《世界經濟展望》報告，調低今年全球經濟增長預測，由1月時估計的3.5%削至3.3%，為6個月內第三度下調預測，增速亦創2009年金融海嘯以來新低，並警告經濟呈現下行風險。不過，IMF上調中國2019年增速預期至6.3%。

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