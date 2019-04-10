小米：雷軍去年無現金落袋　百億薪酬全為B股

小米集團(01810)公布，注意到近日媒體對年報中公司管理層薪酬的若干報道，最新回應包括：



1)按公司年報所載，截至2018年12月31日止年度，一名個別人士所獲的薪酬介乎約1.5億至150億港元。



該名個別人士為董事雷軍，而該等薪酬主要為去年4月2日向其所控制的實體一次性發行約6.36億股B類普通股(經股份拆細後)(「相關股份」)，作為其對公司所作貢獻之回報。相關資料已在去年6月25日刊發的招股章程內披露。截至公告日期，相關股份仍由雷軍所控制的實體持有並未售出。



2)除股權薪酬外，去年公司並無向雷軍發放任何現金酬金。



3)據公司了解，在收到上述相關股份時，雷軍承諾將相關股份扣除任何應付稅項後，全數捐贈用於公益用途。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

