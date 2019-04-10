IMF首席經濟學家：全球經濟當前是一個微妙時刻

在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織(IMF)《世界經濟展望》報告發布會上，IMF首席經濟學家Gita Gopinath指出，當前對全球經濟而言是一個微妙的時刻，儘管IMF預測2020年全球經濟將會回升，但這存在不確定性、且面臨嚴重的下行風險，提醒必須避免犯下代價高昂的政策錯誤。



IMF最新《世界經濟展望》報告將2019年全球經濟增長預測由3.5%削至3.3%，為6個月內第3度下調。至於明年則展望增長3.6%。



Gopinath稱，全球經濟衰退並非IMF的基準預測情景；但如果出現嚴重的經濟衰退，則有必要同步進行財政支出。



她警惕中美緊張局勢令經濟增速承壓，而環球貿易緊張情況在汽車業上尤其凸顯，美國總統特朗普仍在考慮對進口汽車加徵關稅，這可能對環球供應鏈造成嚴重破壞。



其他風險包括英國無序脫歐、環球債務上升；特別是歐元區，政府及銀行的財務困難可能互相加大了金融危機。



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