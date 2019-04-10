【市前重點睇】道指連跌兩日　金價升穿1300關

●美匯指數於97關口反覆，離岸人民幣(CNH)6.72水平上落，港匯高見7.8404，圓匯一度升至110.98，歐元企1.126，英鎊跌至1.305。金價升穿1300關，最新企1,304美元。布油跌至70.6美元，紐油反覆企64.1美元。道指期貨偏軟。



●道指收報26,150點，跌190點或0.72%，連跌兩日；標指收報2,878點，跌17點或0.61%，結束連續8日升勢；納指收報7,909點，跌44點或0.56%。 https://bit.ly/2I7vtih



●港股ADR指數收報30,013點，跌144點或0.48%。



●美國10年期國債孳息率跌2.15點子，報2.5006厘。



●美國2月份職位空缺減少53.8萬，創2015年以來最大降幅。



●紐約期油收報每桶63.98美元，跌42美仙或0.65%；布蘭特期油收報每桶70.61美元，跌49美仙或0.69%。



●紐約期金收報每安士1,308.3美元，升0.49%。



●英國富時100指數收報7,425點，跌26點或0.35%；法國CAC指數收報5,436點，跌35點或0.65%；德國DAX指數收報11,850點，跌112點或0.94%。



●英國議會批准延遲脫歐至6月30日。



-歐盟周三(10日)舉行峰會，討論是否批准英國延長脫歐期限。英媒引述歐盟各國領袖的草議文件，指歐盟將容許英國再延遲脫歐，但若英國在5月23至26日仍是歐盟成員，就要參加歐洲議會選舉，否則英國須於6月1日脫歐。



-國際貨幣基金組織(IMF)針對英國無協議脫歐風險再發警告，預測如果英國在本季度無協議脫歐，那麼第1年GDP相比達成協議的情況會減少1.4%。



-美國財政部長姆紐欽表示，美國金融系統正在為英國無協議脫歐的情境做準備，並警告這種情境會導致全球中斷風險。



●中國-歐盟領導人舉行會晤同意發表聯合聲明，承諾今年取得達成中歐投資協定所必需的決定性進展。



●歐美貿易衝突升級，歐盟準備就美國對波音公司的補貼實施報復性關稅。



-特朗普表示，歐盟多年來在貿易上佔美國便宜，很快就將停止。



-在美國政府針對歐盟商品加徵關稅的14頁商品清單中，有一些是歐洲最昂貴的農業出口產品，包括乳酪和葡萄酒。



●IMF調低今年全球經濟增長預測，由1月時估計的3.5%削至3.3%，為6個月內第3度下調預測，增速亦創2009年金融海嘯以來新低，並警告經濟呈現下行風險。 https://bit.ly/2WZBPn4



●永利煞停555億洽購澳洲皇冠計劃。 https://bit.ly/2KkNcEV



●沙特阿美發行120億美元債券，據悉認購金額在周二逾1,000億美元。



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其他精彩新聞：港大加入唱淡本地經濟 估全年僅增長2.3%

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