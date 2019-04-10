【股民熱話】港股「慢牛」格　3大理由繼續持貨！

港股繼續企穩30,000點樓上，尚未見有太大的回吐壓力，淡友被逼埋牆，睇嚟「屠熊記」不日上演。筆者重申，有3大理由繼續持貨坐順風車！



首先，中國經濟自去年末季開始增長放緩，今年首季有見底回穩迹象。次季進行大規模減息降費，將有助改善營商環境，尤其是協助小微企業生存，亦有助抵銷貿易戰的負面影響，次季有機會確認見底，股市行先經濟表現，故客觀而言，建好倉的值博率還是較高。



其次是，中美貿易談判已近尾聲，無論結果如何，從年內經濟和政治角度考慮，中美兩國要採取適度寬鬆的貨幣政策以力挺經濟的取向已沒有懸念，低息環境有利資產價格上升，股市唔憂冇錢炒，次季內地股市良好氣氛將繼續為港股帶來有力支持。



其三，次季內地經濟有望回穩，中資企業盈利亦有改善空間，有助提升兩地股市估值。雖然現時港股估值已屆長期平均水平，惟距離極度超買的估值水平仍有距離，只要資金流入的大方向未逆轉，現階段入市仍屬安全期。



睇好後市，除咗可以買牛證認購證之外，股份板塊方面，建議重點關注消費、醫藥保健、教育及券商股，皆因這些範疇是本輪經濟穩步回升的最大受益者。個股方面，華潤啤酒(00291)現價已升上34元水平，後市有望再反覆向上試阻力位40元關，回吐支持在31元。中金公司(03908)每次回落至50日線附近(現處17.5元)可趁調整收集，目標以大成交突破20元大關，穿16.2元止蝕。



在消費行列中，其實汽車股是超級板塊，過去一段時間受內地汽車市場銷售下跌及門戶開放引入更多競爭的憂慮所衝擊，惟若然次季經濟逐步企穩，汽車業銷售環境亦有望改善，加上政府正積極增加更多新能源汽車的使用設施，料有助刺激換車潮，如吉利汽車(00175)、比亞迪股份(01211)等實力股，策略可逢低吸納博反彈。當然，銷售環境改善，但銷售價格仍有下調壓力，若不想博汽車股，可以轉吼汽車4S股，如廣匯寶信(01293)、中升控股(00881)、正通汽車(01728)、永達汽車(03669)及美東汽車(01268)。(汽車售服板塊表現：https://bit.ly/2yauBS7 )



東方產經專欄作者股博士



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