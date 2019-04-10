亞洲股市：日股跌逾百點　索尼挫3%

美股收跌，道指兩連挫；亞洲主要股市跟跌，日本日經225指數早段下跌179點或0.8%，報21,622點。



日本3月生產物價指數(PPI)按年增1.3%，按月亦升0.3%，皆勝預期。



板塊方面，能源股領挫逾3%，資訊技術股跌近2%，金融股跌1%。個股中，富士電機跌近3%，鹿島建設及住友化學同跌超過2.5%。



索尼(Sony)回吐3%。日前遭著名對沖基金經理洛布領軍的Third Point再度狙擊；傳擬建立規模5億至10億美元的投資工具，以買入更多索尼股權，冀推動索尼改變業務策略。



日本顯示器(JDI)挫逾6%。公司稱，融資交易仍處於最後談判，未有時間表。



大型電信公司KDDI跌0.3%。摩根大通將其評級由「中性」下調至「減持」。



南韓首爾綜合指數跌7點或0.3%，報2,206點。韓國天然氣跌2.5%，POLUS生物製藥跌2%，三星電子則跌0.8%。



澳洲悉尼普通股指數跌12點或0.2%，報6,302點。板塊方面，能源及原材料股均跌0.6%，金融股跌0.4%。個股中，艾維塔醫療挫11%，博思格鋼鐵亦跌3%。



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