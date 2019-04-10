中歐聯合聲明：目標2020年達成高水平的中歐投資協定

中國國務院總理李克強與歐洲理事會主席圖斯克、歐盟委員會主席容克在比利時布魯塞爾當地時間周二(9日)共同主持第21次中歐領導人峰會，其後發表聯合聲明。



雙方承諾2019年將在談判中，特別是投資自由化承諾方面，取得結束談判所必需的決定性進展，以便在2020年達成高水平的中歐投資協定。協定的高水平將體現在實質性改善市場准入、消除影響外國投資者的歧視性要求和做法、建立平衡的投資保護框架以及納入投資和可持續發展方面的條款。



雙方同意建立高層溝通機制負責持續督導談判，並於今年年底前向領導人匯報進展。



另外，5G將為未來經濟社會發展提供基礎性支撐，雙方歡迎在2015年中歐5G聯合聲明基礎上的對話合作機制取得的進展和進一步交流，包括產業界之間開展技術合作。



雙方重申，共同致力於世貿組織改革合作，以確保其相關性並能應對全球貿易挑戰。為此，雙方將在中歐世貿組織改革聯合工作組已有工作基礎上，加緊旨在加強產業補貼國際規則的討論；將繼續就其他獲得授權的世貿組織議題交換意見。



雙方將繼續推動中國「一帶一路」倡議和歐盟歐亞互聯互通戰略、泛歐交通運輸網絡對接，並歡迎在中歐互聯互通平台簽署中歐基於鐵路的可持續通道聯合研究框架協議。雙方將在中歐互聯互通平台框架下加強交流。



雙方領導人也重申在相互尊重、互信、平等和互利原則的基礎上，通過全面落實「中歐合作2020戰略規劃」，致力於深化中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係。



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