【大戶動向】領展繼續「吸金」　紅底價指日可待？

自去年底以來美國聯儲局貨幣政策急轉彎，立場較早前預期「更鴿派」，市場預示加息周期已近尾聲，吸引資金持續流入高息股，其中領展房產基金(00823)更成為基金密密吸納目標。



權益披露資料顯示，State Street Corporation繼上月15日以每股平均價86.89元增持領展約102萬股後，再於上周二(4月2日)掃入約144萬股，每股平均價92.61元，持股量由5.95%進一步增至6.01%。短短半個多月時間已兩次以入場掃貨，估計合共涉資逾2億元。



事實上，房託基金業務以香港為主要市場，業務增長有保證，加上息率亦相當吸引，因此備受中長線投資青睞，難怪基金價格高位未算高。該基金現時主要在90元樓上高位整固，短線若能升穿94元阻力，後市有望向100元「紅底價」進發。

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