恒指跌穿三萬關　騰訊內銀領跌

港股跌幅擴至超過200點，恒生指數跌穿三萬關，下試29,900水平。國企指數跌近百點，主板成交180億港元。



騰訊跌0.9%下試380元。工、中、建三大內銀股跌0.5%至1.1%，合力拖低大市。三桶油跌幅擴大，暫跌1.4%至1.7%。



醫藥及汽車股回吐，石藥集團及中國生物製藥跌3.3%，是表現最差兩隻藍籌。吉利汽車跌3%；華晨中國跌3.7%；北京汽車跌4.5%；廣汽集團跌2.7%。



內需股受壓，蒙牛乳業由高位回落，跌2.3%失守30元。中國旺旺及萬洲國際跌2.7%及1.9%。





【09:21】內銀領跌 三桶油偏軟

承接外圍跌勢，港股開市跌105點或0.35%，恒生指數報30,052點；國企指數低開43點或0.37%，報11,771點。



工、中、建三大內銀股低開0.5%至0.8%拖低大市。油價偏軟，三桶油低開0.5%至0.8%。



其他重磅股偏軟，騰訊低開0.1%報383港元；中國平安低開0.1%；滙豐控股低開0.3%；友邦保險低開0.5%。



昨日熱炒的板塊個別發展，中國生物製藥低開2.4%，是表現最差藍籌；石藥集團低開1.1%。手機設備股續升，舜宇光學及瑞聲科技高開0.7%及0.6%。



中國鐵塔由高位回吐，低開1.8%報2.14元。三大內地電訊股則靠穩，中國移動及中國聯通高開0.5%及0.4%。



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