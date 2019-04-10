A股快報：三大指數低開　鋼鐵股領跌

內地股市下跌，滬綜指低開15點或0.46%，報3,224點；深成指低開33點或0.32%，至10,403點；創業板指數低開13點或0.76%，報1,727點。



板塊方面，鋼鐵股跌近1%，地產股跌0.6%，金融股跌0.5%，石油股跌0.2%，水泥股偏軟；而船舶製造股則逆市抽升2.6%。



同花順低開逾9%。公司稱未來業績或下跌，股東擬在6個月內合共減持不超過7.76%股份。



華誼兄弟低開2%。公司預期第1季度淨虧損最多9,172萬元人民幣(下同)，上年同期則錄得盈利。



上汽集團3月銷量按年降14%，至558,558輛。股價輕微低開近1%。



格力電器連續第2日漲停。另外，吉比特高開9%，公司擬每10股派100元。

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