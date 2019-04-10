【即市分析】維他奶未升完　下站睇...

東方產經專欄作者桃桃：港股氣氛今年以來持續向好，板塊輪流落鑊炒起，當中除咗部分大型藍籌、具防守力的公用股、地產股，以及落後的醫藥股、內房股等板塊外，主打民生需求的食品股近期亦表現強勢。



周二(9日)52周新高榜中，親親食品(01583)、蒙牛乳業(02319)、優品360(02360)、海底撈(06862)及同系的頤海國際(01579)齊齊上榜，而「本地薑」維他奶國際(00345)即市亦升穿40元大關，高位曾見40.15元，值得望多兩眼。



集團盈利增長穩定，近年更積極拓展內地飲料市場，有望成為股價上升催化劑。該股今年初由28元水平築底回升，至今已累升逾四成，近日成交再轉活躍，14日RSI動力增強，料股價短線整固後有望再上，守穩於10日線約38元樓上不妨繼續持有，目標可上移至45元。

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